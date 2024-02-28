الثقافة العراقية توقع عقد تأهيل المدينة السياحية في سد الموصل

شفق نيوز/ وقعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم الأربعاء، عقد تأهيل المدينة السياحية في سد الموصل.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وقعت عصر اليوم، عقد إعادة تأهيل المدينة السياحية في سد الموصل، مع شركة الأستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات السياحية".

وأوضح الدخيل أن "حفل التوقيع جرى بقاعة المهندسين بالموصل بحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار أحمد فكاك البدراني"، مؤكدا "المضي بتأهيل المدينة السياحية بعد إبرام العقد مع الشركة المنفذة".

وتعاني المدينة السياحية في سد الموصل (40 كم شمال الموصل) من الإهمال منذ 2003 وحتى الآن بسبب غياب الدعم للمدينة التي كانت مقصدا للموصليين بوجه الخصوص والعراقيين بشكل عام.

وتمتد مساحة المدينة بنحو 200 دونم وعمرها بعمر سد الموصل، وتضم قاعات رياضية ودور سياحية ومسارح ومطاعم وكازينوهات ومدينة مائية والعاب حديثة.