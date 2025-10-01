الثقافة العراقية توضح بشأن موعد صرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم الأربعاء، إنجاز إجراءات منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، فيما أوضحت آليات تحديد موعد التوزيع.

وذكر وكيل الوزارة فاضل البدران لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الثقافة أنجزت ما يتعلق بها من إجراءات خاصة بالمنحة، بانتظار إكمال وزارة المالية تخصيص المبالغ المرصودة".

وأضاف البدران: "بمجرد رصد المبلغ من قبل وزارة المالية ستباشر وزارة الثقافة بتوزيع المنحة عبر البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد) إلى مستحقيها وفق السياقات الأصولية".

ولفت المتحدث إلى أن "وزارة الثقافة حريصة على ضمان وصول المنحة لكل مشمول بشفافية وعدالة".

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اكد في تصريح سابق لشفق نيوز، أن وزارة المالية يمكنها صرف منحة الفنانين والادباء والصحفيين للعام المقبل، وفق قانون الموازنة الثلاثية المقرة عام 2023.

ويستلم الأدباء والفنانين والصحفيين، منحة سنوية، تمول بناء على الانتساب للنقابات والاتحادات المشمولة بها، وهي بمبلغ لا يتجاوز الـ 700 دولار سنويا.