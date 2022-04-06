الثقافة العراقية توصي بحذف مشاهد في الأعمال الرمضانية "تسيء للأعراف الاجتماعية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، يوم الأربعاء، رصدها أعمالا درامية رمضانية مثيرة للجدل تسيء الى عادات وتقاليد وطقوس فئات من الشرائح والمكونات في العراق، داعية في الوقت ذاته القنوات الفضائية إلى مراجعة المواد قبل بثها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "تتابع باهتمام كبير ما يثار من جدل بشأن بعض الأعمال العراقية الدرامية التي تبث في شهر رمضان، وما تضمنته من مشاهد وموضوعات وآراء عدت مسيئة لفئات أو مكونات أو شخصيات من أبناء الشعب".

ونوهت الى أنَّ "احترام التقاليد الاجتماعية، والخصوصيات الدينية، واجب إنساني أكدته القوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يحتم على القائمين على الدراما العراقية التعاطي بايجابية واحترام للعادات والطقوس والأعراف الاجتماعية والعشائرية التي يمارسها ابناء الشعب العراقي، وعدم بث مواد مخالفة للذوق العام، والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية".

كما دعت الوزارة في بيانها "المؤسسات الإعلامية كافة إلى الالتزام بلوائح وقواعد البث الإعلامي التي تحدد المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، ولضمان منع التحريض على العنف والكراهية، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الوطني، وعدم بث مواد تخالف التقاليد والآداب العامة".

وأهابت بـ"صناع الدراما أن يلتزموا بالضوابط المهنية والأعراف الاجتماعية عند تناولهم القضايا المطروحة وهي ترحب بأي عمل يتناول القضايا العامة من دون ابتذال أو تقليل من شأن أي مكون تحت أي ذريعة".

ولفتت الوزارة إلى أنها وضمن مكانتها الاعتبارية والرسمية كراعية للإبداع والمبدعين تتابع جميع الأعمال الدرامية التي تبث خلال شهر رمضان ورصدت عدة مخالفات لقواعد المهنة السامية.

ودعت الوزارة في بيانها "الفضائيات إلى فحص المواد قبل بثها وحذف كل ما يسيء إلى العادات والأعراف الاجتماعية المحترمة، وكل ما يمس كرامة الإنسان العراقي".

واختتمت وزارة الثقافة بيانها بالتأكيد على "القنوات الفضائية والجهات الإنتاجية للأعمال الدرامية ووسائل الإعلام ضرورة التعاطي بايجابية واحترام للشرائح الاجتماعية كافة والمناسك والطقوس التي يمارسها أبناء الشعب العراقي، وعدم بث مواد مخالفة للذوق العام، والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية".