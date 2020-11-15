الثقافة العراقية تلغي فعالية احتفاء بفنان لتمجيده "البعث الصدامي"

شفق نيوز/ أمر وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم بإلغاء فعالية الاحتفاء الخاصة بالمخرج غانم حميد؛ لتمجيده "البعث الصدامي" المحظور دستورياً، مشيرا الى ان جوهر نهج الوزارة هو المحافظة على وحدة نسيج المجتمع العراقي.

‏‎وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمر الوزير جاء بعد أن ارتكب المخرج غانم حميد فعل تمجيد البعث الصدامي أمام مجموعة من الفنانين الشباب في منتدى المسرح في أثناء الإعداد والتحضير اللوجستي لهذه الاحتفالية المقرر إقامتها قريباً على أحد المسارح احتفاءً بالمخرج ولما اعترض عليه الشباب أصرّ على موقفه".

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على ما يأتي : (يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية، أو الإرهاب، أو التكفير، أو التطهير الطائفي، أو يحرِّض، أو يمهِّد، أو يمجِّد، أو يروِّج، أو يبرِّر له، وبخاصةٍ البعث الصدامي في العراق، ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون).