الثقافة العراقية تعلن إطلاق منحة الأدباء والصحفيين يوم غد الخميس

شفق نيوز/ كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، يوم الاربعاء، عن إطلاق منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين لعام 2022 اعتباراً من يوم غد الخميس.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، عن مدير قسم الإعلام في وزارة الثقافة، محمد معن آل زكريا، قوله إن منحة 2022 ستوزّع للأدباء والفنانين والصحفيين، بمبلغ 317 ألف دينار للشخص الواحد بالسنة، بموجب قوائم الإستلام الفعلي لعام 2021.

وأوضح آل زكريا، أن المنحة سيتم إستلامها حصراً من قبل المستفيد، والذي تم تزويده ببطاقة الماستر كارد/ مصرف الرافدين، مبينا انه سيتم إطلاق صرف المنحة، إعتباراً من تاريخ 2023/8/17، ببطاقة الماستر كارد التي ستوّزع من قِبل الاتحادات المعنية.

واضاف البيان أن المستثنى من الصرف هم الأشخاص المتوفين فقط.

ونوه البيان الى ان "المنحة التي تقرر توزيعها لعام 2022 جاءت إستناداً الى كتاب وزارة المالية/ المحاسبة النقدية ذي العدد 24237 في 2022/12/28، حيث تم تمويل حسابنا الجاري مصرف الرشيد فرع الكرخ 23 المرقم 14026 بمبلغ ستة مليارات دينار عراقي ضمن موازنة عام 2022، نسبة 12/1 على ان يعتمد المبلغ لغرض صرف المنحة لعام 2022 وعدم التجاوز عليه وفق حصة المستفيد للعام المذكور بعدد (18,868) وبمبلغ 317 ألف دينار للشخص الواحد بموجب قوائم الاستلام الفعلي لعام 2021".