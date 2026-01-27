الثقافة العراقية تطلق المنحة المالية للصحفيين والأدباء والفنانين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنحة المالية للصحفيين والأدباء والفنانين للعام 2025، يوم غد الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم تعزيز المصارف بالتمويل المالي وسيتم صرف المنح وفق ثلاث فئات لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وبينت أن الفئة (أ) خُصص لها مبلغ 700 ألف دينار لكل مستفيد، في حين تم تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لكل من الفئتين (ب) و(ج)، مشيرة إلى أن بعض النقابات أضافت أسماء جديدة، الأمر الذي تطلّب إعادة توزيع المبالغ المتاحة بما يضمن العدالة قدر الإمكان.

وشددت الوزارة على أن المنحة تعد "استحقاقاً قانونياً لا يمكن التغاضي عنه"، وأنها ماضية في جهودها لضمان صرفها لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.