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الثقافة العراقية تستعد لإطلاق مبادرة تخلد الإيزيديات من ضحايا داعش

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-20T18:04:59+0000
الثقافة العراقية تستعد لإطلاق مبادرة تخلد الإيزيديات من ضحايا داعش

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الثلاثاء، عن مبادرة لتصميم نصب لتخليد النساء من ضحايا تنظيم داعش بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال وكيل الوزارة ورئيس لجنة العمل التطوعي، قاسم طاهر السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تسعى لإطلاق مبادرة تصميم نصب لتخليد الضحايا الإيزيديات ومن المكونات الأخرى بالتعاون مع أمانة بغداد والجهات المعنية تنفيذاً لما جاء في قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021 المادة 8/ ثانياً".

وأوضح أن القانون "أوكل إلى وزارة الثقافة وأمانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخليد الضحايا الإيزيديين والمكونات الأخرى بإقامة النصب والتماثيل والمعارض".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، الفنانين التشكيليين والشباب ممن لديهم موهبة إلى تقديم أفكارهم وتصاميمهم الخاصة بهذه المبادرة التي سوف يُعلن عنها لاحقاً وفق الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأعمال الفنية.

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