الثقافة العراقية تحدد الممنوعات السياحية في شهر رمضان

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، التعليمات الخاصة بالمرافق السياحية في شهر رمضان.

وقال المدير العام لدائرة المرافق السياحية/ وكالةً/ مؤيد هيثم رسن في بيان ان التعليمات الخاصة بشهر رمضان تتضمن:

1 - منع الافطار العلني.

2 - غلق جميع مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية.

3- منع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم.

4 - غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة من شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية المدرجة في أدناه على أن تكون مستورة بالأغطية على الأبواب، وعلى وفق ما هو معروف :

أ - المطاعم السياحية على الطرق الخارجية .

ب - المطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن.

5 - تُتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين على وفق القانون.

6 ـ على فرق التفتيش اتخاذ ما يلزم، وتتحمل مسؤولية المراقبة بمتابعة المخالفين.