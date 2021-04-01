الثقافة العراقية تحدد الممنوعات السياحية في شهر رمضان

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، التعليمات الخاصة بالمرافق السياحية في شهر رمضان.
وقال المدير العام لدائرة المرافق السياحية/ وكالةً/ مؤيد هيثم رسن في بيان ان التعليمات الخاصة بشهر رمضان تتضمن:
1 - منع الافطار العلني.
2 - غلق جميع مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية.
3- منع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم.
4 - غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة من شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية المدرجة في أدناه على أن تكون مستورة بالأغطية على الأبواب، وعلى وفق ما هو معروف :
أ - المطاعم السياحية على الطرق الخارجية .
ب - المطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن.
5 - تُتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين على وفق القانون.
6 ـ على فرق التفتيش اتخاذ ما يلزم، وتتحمل مسؤولية المراقبة بمتابعة المخالفين.