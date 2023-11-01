الثقافة العراقية تحتضن مهرجاناً للرسم تضامناً مع غزة.. صور

شفق نيوز/ أقامت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الأربعاء، مهرجانا للرسم وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وحمل هذا المهرجان عنوان "جدار التضامن مع الشعب الفلسطيني"، بمشاركة عشرات الرسامين العراقيين من مختلف المحافظات العراقية.

وقدم الرسامون لوحات عبرت عن تضامن الشعب العراقي مع الفلسطينيين في غزة، وما يتعرضون له من قصف وحشي بشكل يومي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، لقطات من لوحات المهرجان الذي أقيم في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة بغداد.