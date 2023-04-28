الثرثار يسجل أعلى مخزون مائي منذ سنوات وخطة الصيف رهن وزارتين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، ارتفاع المخزون المائي لسد الثرثار، بمعدل غير مسبوق منذ 3 سنوات، فيما رهنت الخطة الصيفية بالموقف المائي والتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد.

وقال مدير الدائرة بسام عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، إن "سد الثرثار سجل أعلى مخزون مائي منذ سنوات بفعل الأمطار والسيول المنحدرة من نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل نحو السد".

وأوضح عبد الواحد، أن "المخزون المائي في سد الثرثار وجميع مصادر الخزن الأخرى خُصصت لمياه الشرب والمياه الصناعية بعد نجاح الخطة الشتوية بالكامل بفعل الإيرادات المائية خلال الموسم الشتوي".

ورهن المسؤول المحلي، إطلاق وإقرار الخطة الزراعية الصيفية بالخزين المائي، وما تقره وزارتي الزراعة والموارد المائية.

وتعرض العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جفاف كبير، بسبب قلة هطول الأمطار نتيجة التغير المناخي والاحتباس الحراري، فضلا عن قلة الاطلاقات المائية من دول المنبع، وانتهاك قوانين الدول المتشاطئة من قبل إيران وتركيا، حيث أن الكميات الواردة إلى العراق على خلاف ما تم الاتفاق عليه، ما تسبب أيضاً بزيادة مساحات التصحر وارتفاع نسبة اللسان الملحي.