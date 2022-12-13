الثاني من نوعه .. مصرع ثلاثة مدنيين بحادث مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع 3 مدنيين بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن: 3 مدنيين لقوا مصرعهم جراء تصادم عدد من المركبات على طريق(حمرين -المقدادية) 45 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أُصيب ثلاثة أشقاء بجروح بليغة جراء انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها في منطقة ( داره كوناره) في اطراف قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.