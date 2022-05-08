الثاني من نوعه خلال أسبوع .. انقلاب عجلة في ساحة كهرمانة وسط بغداد (صور وفيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، بانقلاب عجلة في ساحة كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال اسبوع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق عجلة هونداي فقد السيطرة ما ادى الى انقلاب العجلة واصطدامها بمظلة لشرطة النجدة في ساحة كهرمانة، واصابته بجروح بمنطقة الرأس، اضافة الى تضرر دورية النجدة والمظلة".

وفي يوم الاثنين( 2 أيار الجاري) أفاد مصدر أمني، بأن عجلة اصطدمت في نصب "كهرمانة والاربعين حرامي" الشهير وسط العاصمة العراقية بغداد وخلفت اضراراً مادية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عجلة نوع لاندكروز دخلت عند ساعة متقدمة من ليل امس، في نصب كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط بغداد، مشيراً إلى أن سائق المركبة وبصحبته فتاة اصيب باصابات طفيفة.

وتشير التحقيقات الاولية، بحسب المصدر، إلى أن سائق العجلة كان "مخموراً"، لافتاً إلى أن الاصطدام خلف اضراراً مادية في النصب والعجلة.