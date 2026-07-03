الثاني في يوم.. نزهة صيد تنتهي بغرق أب لثلاث بنات شرقي كركوك

شفق نيوز- كركوك

لقي شاب عشريني مصرعه غرقاً في كركوك، يوم الجمعة، إثر انقلاب زورقه أثناء صيد الأسماك في أحد المشاريع المائية بناحية ليلان شرقي المحافظة، في ثاني حادث غرق خلال ساعات.

وقال مصدر أمني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نهرو إحسان علي"، وهو أب لثلاث بنات، غرق في مشروع مائي بناحية ليلان شرقي كركوك، بعد انقلاب زورقه أثناء ممارسته صيد الأسماك.

وأضاف أن فرق الشرطة النهرية استنفرت فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من انتشال الضحية من داخل المياه، إلا أنه كان قد فارق الحياة، حيث جرى نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من تسجيل حادث غرق آخر في محافظة كركوك، إذ غرق شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من أهالي المدينة في نهر الزاب بناحية التون كوبري شمالي المحافظة، أثناء رحلة ترفيهية برفقة أصدقائه، بينما كانت فرق الشرطة النهرية والأهالي يواصلون عمليات البحث عن جثمانه.

وتثير الحادثتان المتتاليتان مخاوف من تكرار حوادث الغرق في الأنهر والمشاريع المائية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد إقبال المواطنين على السباحة وصيد الأسماك والتنزه قرب المسطحات المائية، في ظل دعوات متكررة من الجهات الأمنية والدفاع المدني إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب السباحة أو استخدام الزوارق غير المجهزة بوسائل النجاة.