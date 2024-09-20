الثاني خلال أيام.. مصرع عامل وإصابة آخر بحادث مأساوي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، يوم الجمعة، بمصرع عامل وإصابة آخر خلال حادث وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث وقع نتيجة انهيار احد القواطع في معمل صناعة الزجاج الواقع على الطريق العام وسط مركز محافظة ميسان، فيما لم يبن المصدر جنسية المتوفى او المصاب"، حيث يتواجد في المعمل عمال عراقيون وإيرانيون.

وهذا الحادث الثاني الذي تشهده المحافظة خلال أيام بعد انهيار أحد معامل الطابوق والأسمنت والذي أدى لوفاة عامل إيراني الجنسية ".