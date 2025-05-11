الثاني خلال أيام.. القبض على متهم يستخدم القرآن بالترويج لمنتجاته

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد، عن القبض على متهم يستخدم القرآن الكريم والمعتقدات الدينية خلال الترويج لمنتجاته.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال اجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، تم القبض على متهم يستخدم القسم بالقرآن الكريم والمعتقدات الدينية لاغراض الترويج للمنتجات".

وأضافت "يعد هذا الأمر مخالفا للضوابط القانونية".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في 6 آيار/ مايو الجاري، عن اعتقال المدعو "سجاد جبر"، بتهمة المحتوى الهابط، نظراً لاستخدامه المصحف "القرآن" لأغراض الدعاية والترويج لمنتجاته.

وبحسب بيان الوزارة آنذاك، فإن "عملية القبض على المدعو (سجاد علي جبر) تمت وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، وعبر إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي".