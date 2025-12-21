الثاني خلال أسبوع.. ضحايا بسقوط عجلة من جسر الشعلة ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع شخصين وإصابة ثالث، نتيجة سقوط عجلتهما من أعلى جسر الشعلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا وامرأة لقيا مصرعهما وأصيبت امرأة أخرى، نتيجة سقوط عجلة من اعلى جسر الشعلة في بغداد".

وأضاف أن "الحادث جرى بسبب السرعة وفقدان السيطرة على المركبة"، مبينا أنه "تم العثور على مبلغ مالي في العجلة، يقدر بـ7 ملايين دينار عراقي".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد في 15 من الشهر الحالي، بمصرع رجل مدني اثر سقوط سيارته من أعلى جسر الشعلة غربي العاصمة بغداد بسبب الضباب.