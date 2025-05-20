الثاني خلال أسبوع.. حريق بسيط يتوسع في "سوق مريدي" شرقي بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في "سوق مريدي" شرقي العاصمة، وفرق الدفاع المدني تكافح لاحتواء ألسنة اللهب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً بسيطاً اندلع في عدد من الأكشاك المتجاوزة في سوق مريدي بمدينة الصدر شرقي بغداد، وهو الثاني خلال أسبوع، وقد توجهت فرق الدفاع المدني لاحتواء الحريق".

وأشار إلى أن "الحريق اندلع في أكشاك تقع في مكان يصعب وصول عجلات الإطفاء إليه، ما أدى إلى انتقال النيران إلى محال متجاوزة"، مؤكداً أن "فرق الدفاع المدني تكافح للسيطرة على النيران".