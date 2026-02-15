الثاني خلال أسبوع.. انتحار ضابط مخابرات عراقي لأسباب مجهولة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بانتحار ضابط في جهاز المخابرات العراقي، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضابط برتبة رائد وهو من مواليد 1989 وأقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الحكومي داخل داره ضمن منطقة الغرالية".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

ويوم الاثنين الماضي التاسع من شهر شباط/ فبراير الجاري، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة رائد منسوب إلى قسم العمليات في جهاز المخابرات، انتحر بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي داخل عجلته في أحد مواقف السيارات ضمن منطقة الصالحية".

وبين أن "المعلومات الأولية أشارت إلى انه يعاني من مشاكل عائلية ونفسية".