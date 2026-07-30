الثاني خلال ساعة.. حريق يقطع طريقاً بصلاح الدين ويخلف 3 إصابات (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بقطع الطريق العام الرابط بين قضاء بيجي ومدينة تكريت إثر اندلاع حريق في صهريج محمل بالوقود أعقبه انفجار عنيف في منطقة البو طعمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث بدأ باشتعال النيران في الصهريج أثناء سيره على الطريق العام، قبل أن يمتد الحريق إلى كامل المركبة ويتسبب بانفجارها، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق بشكل كامل أمام حركة المركبات".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص كانوا بالقرب من موقع الحادث، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف حتى الآن طبيعة إصاباتهم بشكل دقيق".

وأشار المصدر إلى أن ألسنة اللهب والدخان الكثيف الناتج عن احتراق الصهريج دفعت القوات الأمنية إلى فرض طوق أمني حول المنطقة ومنع اقتراب المواطنين والمركبات حفاظاً على سلامتهم، إلى حين انتهاء عمليات الإخماد.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من مباشرة عمليات السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المركبات والمناطق المجاورة، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق والانفجار.

وأكد المصدر أن الطريق الرابط بين بيجي وتكريت شهد انقطاعاً مؤقتاً لحين رفع آثار الحادث وتأمين حركة السير بشكل كامل.

وقبل هذا الحادث أفاد إعلاميون وشهود عيان باندلاع حادث حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق أربيل - كركوك، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران دون ورود معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وقال شهود العيان لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء اضطرت إلى إغلاق الطريق المذكور بشكل مؤقت بهدف السيطرة على الحادث، مشيرين إلى أن سرعة الرياح في سماء محافظة أربيل ساعدت على سرعة انتشار الحريق.