الثاني خلال ساعات.. مصرع اربعة زوار إيرانيين بحادث مروري في بابل العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع اربعة زوار إيرانيين بحادث مروري في محافظة بابل العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اربعة زوار إيرانيين لقوا حتفهم بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل وبغداد قرب قضاء المحاويل أثناء توجههم الى كربلاء لاداء الزيارة الاربعينية".

وفجر اليوم السبت، لقي زائرين إيرانيين اثنين مصرعهما وأصيب 15 آخرين بحادث انقلاب عجلة نقل نوع كوستر في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

ووفقاً للتحقيقات الاولية فأن سائق المركبة خلد الى النوم وفقد السيطرة عليها.