الثاني خلال ساعات.. غرق فتى في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، بانتشال جثة فتى غرق في مشروع داقوق جنوب المحافظة، في ثاني حادث غرق يُسجل خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة الفتى أمجد خليل خالد، من مواليد عام 2009، وهو من سكنة منطقة شركة طارق في مدينة كركوك، بعد تعرضه للغرق في مشروع داقوق".

وأضاف أن "الفتى غرق عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، لتباشر فرق الإنقاذ في منطقة التون كوبري عمليات البحث، قبل أن تتمكن من العثور على جثته وانتشالها".

وأشار المصدر إلى أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليمها إلى ذويه".

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي تشهده محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بعد ساعات من انتشال جثة شاب آخر غرق في نهر الزاب جنوب غربي المحافظة، في ظل تكرار حوادث الغرق مع ارتفاع درجات الحرارة وإقبال المواطنين على السباحة في الأنهر والمشاريع المائية.