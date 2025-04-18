الثاني خلال ساعات.. اعتقال مسافر أجنبي يهرب "مخدرات" في منفذ الشلامجة العراقي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، إفشال محاولة تهريب أكثر من 7 الاف حبة مخدرة وكيلو من الكريستال كانت مخفية داخل معجنات في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته 7850 حبة مخدرة مع مادة الكريستال المخدرة بوزن 960 غراماً، الذي اتبع أسلوباً احترافياً لإخفاء المواد المخدرة داخل معجنات، محاولاً إدخالها للبلاد".

وأضاف أن "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع الشعبة الفنية وشعبة المخدرات وشرطة الجمرك"، لافتاً إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".

وفي صباح اليوم، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تمكنها من القبض على مسافر أجنبي بحوزته أكثر من 4 آلاف حبة مخدرة، مخبأة داخل جهاز كهربائي "كوسرة".