الثاني بأقل من 60 يوما.. وفاة طفل بعد تعرضه لعضة كلب في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوفاة طفل تعرض لعضة كلب، قبل أكثر من أسبوعين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، ويدعى مصطفى حازم، توفي في المستشفى، بعد رقوده في العناية المركزة، بعد أن تعرض لعضة كلب".

وأضاف أن "الطفل تعرض لعضة الكلب قبل أكثر من اسبوعين"، مبينا أن "هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من شهرين، حيث توفي سابقا الطفل ايمن".

وفي 5حزيران/ يونيو الماضي، توفي الطفل أيمن حسين، في إحدى مستشفيات محافظة ديالى، بعد نحو شهر من تعرضه لعضة كلب.

وقال مصدر مقرب من عائلة الطفل لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل أيمن البالغ من العمر 11 عاما، توفي اليوم بعد نحو 15 يوم من رقوده في المستشفى ووفاته سريريا جراء اصابته بداء الكلب ووصول الفيروس لدماغه".

وأضاف أن "أيمن تعرض لهجوم كلاب سائبة في بعقوبة يوم 5 من آيار الماضي، وأصيب بداء الكلب وتدهورت حالته الصحية ونقل الى المستشفى في 25 آيار".