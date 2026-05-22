الثانية في غضون ثلاثة أيام.. تسجيل إصابة جديدة بالحُمى النزفية في نينوى

أفاد مصدر في دائرة صحة نينوى، يوم الجمعة، بتسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لشاب يبلغ من العمر 24 عاماً من ناحية القيارة جنوبي المحافظة، لتكون الحالة الثانية المسجلة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المصاب دخل إلى مستشفى السلام التعليمي بتاريخ 19 أيار/ مايو الجاري كحالة اشتباه، حيث تم إرسال عينة من دمه إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد".

وأضاف أن "نتائج الفحص المختبري وردت اليوم وأكدت إصابته بالحمى النزفية، وعلى إثرها تم تحويله إلى مستشفى الشفاء التخصصي المخصص لمتابعة وعلاج مثل هذه الحالات".

وكانت دائرة صحة نينوى قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لشاب يبلغ من العمر 27 عاماً من ناحية القيارة أيضاً.