الثانية خلال 24 ساعة.. انتحار شابة بسلاح ناري في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شابة بسلاح ناري لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة تبلغ من العمر 20 عاماً وقامت بإطلاق النار على نفسها من بندقية كلاشنكوف داخل منزلها بناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على حالة انتحار مشابهة، حيث أبلغ مصدر أمني في ذي قار مساء أمس الاثنين، بانتحار زوجة شابة في ظروف غامضة، وأن ذويها حمّلوا زوجها المسؤولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة تبلغ من العمر 21 عاماً وقامت بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها بمنطقة التضحية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، في ظروف غامضة".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث، مؤكداً أن ذوي الضحية تقدموا بشكوى ضد زوجها.