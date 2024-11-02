الثانية خلال 24 ساعة .. اصابة امرأة بجروح خطيرة على يد زوجها ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، باصابة امرأة بجروح "خطيرة" جراء مشاجرة اندلعت بينهما داخل شقتهما شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة حدثت بين زوجين تطورت الى استخدام الزوج سلاحه الشخصي نوع مسدس وأطلق النار على زوجته مما اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة داخل شقتهم ضمن منطقة زيونة شرقي بغداد.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المرأة الى المستشفى، وحالتها لا تخلو من الخطورة فيما لاذ الزوج بالفرار.

وهذه الحادثة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة حيث أقدم شخص على قتل زوجته رميا بالرصاص في منطقة الفضل وسط بغداد لأسباب مجهولة.