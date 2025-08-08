الثانية خلال يومين.. العراق يحتجز باخرة في المياه الإقليمية (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

كشف مصدر امني في البصرة، يوم الجمعة، عن احتجاز القوة البحرية العراقية وبالتنسيق مع الشركة العامة للموانئ، باخرة لمخالفتها الضوابط والمعايير المعتمدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الباخرة جرى احتجازها أثناء عمليات تفتيش وتحري ميدانية بدأت في مساء أمس الخميس، واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، بمشاركة وحدات من قيادة القوة البحرية وفرق تابعة للشركة العامة لموانئ العراق".

وأضاف أن "العملية شملت تفتيش عدد من السفن والناقلات العاملة في المنطقة، والتأكد من التزامها بالقوانين العراقية والمعايير الدولية، قبل أن يتقرر احتجاز إحدى البواخر لمخالفتها المتطلبات القانونية والفنية".

من جانبه، أوضح مصدر أمني آخر، أن "ما حصل هو امتناع الطاقم عن التفتيش، من دون الحصول على موافقة وكيل الباخرة، في بادئ الأمر، لكن وبعد حصول الموافقة جرى تفتيشها وإخلاء سبيلها"، مبيناً أن "الباخرة تابعة إلى شركة (جنة الفردوس)".

وقبل يومين، احتجزت القوات البحرية العراقية، ناقلة نفط ليبيرية، وذلك خلال عمليات تدقيق وتفتيش شملت جميع كوادر الناقلات النفطية قبالة سواحل البصرة.

وقال مصدر مسؤول في الموانئ العراقية لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تفتيش ثلاث ناقلات نفط، إحداهن ليبيرية وجرى احتجاز مؤقتاً لحين التأكد من صحة وثائقها من الشركة المالكة لها".

وأشار إلى أن "عملية التفتيش تمت بمنطقة التحميل الجانبي بالمياه الإقليمية العراقية"، موضحاً أن "الناقلة ليبيرية الجنسية وتبلغ حمولتها التقديرية ربع مليون طن من النفط الخام".