الثانية خلال أيام.. مطار البصرة يستقبل سبع طائرات كويتية هبطت "اضطرارياً"

شفق نيوز- البصرة

استقبل مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الكويت، بسبب الضباب الكثيف الذي تسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية وتعذّر هبوط الطائرات هناك.

وقالت إدارة المطارات العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً، كما أن ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية.

وأوضحت: جرت عملية هبوط سبع طائرات كويتية اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت واستناداً إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني (Technical Stop)، حيث تم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق وجهود مشتركة بين الأقسام العاملة في المطار.

يشار إلى أن المطار كان قد استقبل يوم الاثنين الماضي تسع طائرات كويتية للأسباب ذاتها، مما يعكس جاهزيته العالية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة.