سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الثانية خلال أيام.. خطأ طبي "يشفط حياة امرأة بدل الدهون" في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-20T07:23:34+0000
الثانية خلال أيام.. خطأ طبي "يشفط حياة امرأة بدل الدهون" في بغداد

شفق نيوز/ توفيت امرأة سورية الجنسية، يوم الأربعاء، نتيجة خطأ طبي داخل أحد مستشفيات العاصمة بغداد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "المرأة تبلغ من العمر 38 عاماً، وتوفيت صباح اليوم، نتيجة خطأ طبي، أثناء إجراء عملية (شفط) تجميلية، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد".

وكان مصدر طبي، قد ذكر للوكالة يوم الأحد الماضي، أن امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، توفيت إثر مضاعفات عملية "شفط دهون" في منطقة البطن، داخل أحد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير شرقي العاصمة بغداد.

ووفقا للمصدر، فإن والد المرأة قدم شكوى ضد زوجها وضد أفراد كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لإجراء اللازم بحق المركز والعاملين فيه.

related

العراق يطلق حملة "كبرى" بعد فاجعة ابن الخطيب

Date: 2021-04-26 08:13:06
العراق يطلق حملة "كبرى" بعد فاجعة ابن الخطيب

محافظ بغداد يكشف نسب إنجاز 4 مستشفيات بسعة 1000 سرير

Date: 2021-12-08 11:41:49
محافظ بغداد يكشف نسب إنجاز 4 مستشفيات بسعة 1000 سرير

مخمور يعبث بقناني الأوكسجين في مستشفى ببغداد

Date: 2022-04-09 05:56:42
مخمور يعبث بقناني الأوكسجين في مستشفى ببغداد

العثور على جثة "متفسخة" داخل مستشفى ببغداد

Date: 2022-06-22 05:28:01
العثور على جثة "متفسخة" داخل مستشفى ببغداد

نجاح اول عملية زراعة عضو ذكري في العراق

Date: 2022-03-16 20:38:16
نجاح اول عملية زراعة عضو ذكري في العراق

ضبط مركزيّ تجميل "وهميين" في الديوانية

Date: 2021-10-20 14:14:53
ضبط مركزيّ تجميل "وهميين" في الديوانية