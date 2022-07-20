الثانية خلال أيام.. خطأ طبي "يشفط حياة امرأة بدل الدهون" في بغداد

شفق نيوز/ توفيت امرأة سورية الجنسية، يوم الأربعاء، نتيجة خطأ طبي داخل أحد مستشفيات العاصمة بغداد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "المرأة تبلغ من العمر 38 عاماً، وتوفيت صباح اليوم، نتيجة خطأ طبي، أثناء إجراء عملية (شفط) تجميلية، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد".

وكان مصدر طبي، قد ذكر للوكالة يوم الأحد الماضي، أن امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، توفيت إثر مضاعفات عملية "شفط دهون" في منطقة البطن، داخل أحد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير شرقي العاصمة بغداد.

ووفقا للمصدر، فإن والد المرأة قدم شكوى ضد زوجها وضد أفراد كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لإجراء اللازم بحق المركز والعاملين فيه.