الثانية خلال أسبوع.. إصابة 7 أشخاص أغلبهم أطفال بانفجار مخلف حربي في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة سبعة أشخاص أغلبهم أطفال بانفجار مخلف حربي في قضاء القرنة شمالي المحافظة، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المخلف الحربي يعود إلى الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، وانفجر في منطقة الغميج شمالي البصرة، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص من أهالي القضاء بينهم خمسة أطفال كانوا يلعبون بكرة القدم قرب منازلهم".

وتابع المصدر، إن "إصابات الأطفال كانت خطيرة وبمناطق متفرقة من الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى القرنة لتلقي العلاج".

ويوم السبت الماضي، الثامن من شهر شباط/ فبراير الجاري، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخران، إثر انفجار لغم أرضي في صحراء الرميلة الواقعة غربي محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "لغماً أرضياً انفجر أثناء مرور عائلة في صحراء الرميلة، مما أدى إلى مقتل طفلين وشابين، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما امرأة".

وتشهد بعض المناطق الصحراوية في العراق، خاصة في البصرة والمناطق الحدودية، حوادث متكررة بسبب الألغام غير المنفجرة التي تعود لمراحل النزاعات السابقة.