الثانية خلال ساعات.. إغلاق عيادة أسنان لطبيب عربي "غير مجازة" في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم السبت، عن إغلاق عيادة أسنان غير مجازة يديرها طبيب سوري الجنسية، وذلك بعد إغلاقها صباح اليوم عيادة وهمية تعمل بالخفاء.

وقال مدير الدائرة عباس التميمي لوكالة شفق نيوز: إن "حملة الدائرة في متابعة المراكز الصحية والصيدليات والعيادات والمحال التجارية، مستمرة، وأسفرت عن ضبط عيادة أسنان غير مجازة تدار من قبل طبيب أسنان سوري الجنسية، و تم غلق العيادة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأضاف، أن "فرق شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة اتخذت إجراء حازماً بإغلاق معمل مياه مخالف الشروط الصحية في منطقة التخزين والتموين، لضمان سلامة المجتمع ومنع المخاطر الصحية المحتملة".

وأردف، أن "الفرق الصحية أغلقت مطعمين أحدهما في قضاء شط العرب والآخر وسط المحافظة لخمسة أيام، مع فرض غرامة قدرها مائة ألف دينار، وإصدار عقوبة تحذيرية تواجه بحق المطعم خالف الضوابط الصحية".

وكان التميمي، أفاد صباح اليوم، لوكالة شفق نيوز، عن إغلاق عيادة وهمية في قضاء الزبير غربي المحافظة، حيث كان صاحب العيادة يقوم بصرف أدوية وعلاج حالات مرضية، بالإضافة إلى زرق الإبر وإجراء بعض العمليات الصغرى.

وأضاف التميمي أن "العيادة الوهمية قد افتتحت قبل 15 عاماً"، مبيناً أن "أغلب هذه الإجراءات تأتي بناءً على بلاغات من المواطنين التي نتابعها وفق القانون، مع تطبيق الإجراءات المتبعة في الغلق ومصادرة الأدوية والمعدات".

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة صحة البصرة، عن غلق ومصادرة أجهزة عدداً من الصيدليات والمختبرات والعيادات الطبية لمخالفتها الضوابط.