الثانية خلال ساعات.. انتحار موظف شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الإثنين، بانتحار موظف في وزارة العدل، عبر رمي نفسه من أعلى منزله شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص ( ض. ح)، وهو موظف في وزارة العدل، انتحر عبر رمي نفسه من أعلى منزله ضمن مدينة الصدر".

وأضاف أن "خبير الأدلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لشكوكه بان الحادثة ليست انتحارا".

وكان مصدرا أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بانتحار فتاة تدعى (ط. ع. ح)، حيث قامت بشنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل منزلها في حي دجلة جنوب للعاصمة، في ظروف غامضة".

وأشار إلى أن "الفتاة تعمل في أحد المولات التجارية"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".