الثانية خلال ساعات.. انتحار شاب بسبب مشاكل عائلية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار شاب بسبب مشاكل عائلية غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 1992 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس داخل داره ضمن قضاء أبو غريب، غربي بغداد، وبحسب ادعاء زوجته فأنه يعاني من ضغط نفسي عائلي".

وأضاف أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، بأن "شاباً تولد 2007 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس والده داخل منزلهم في منطقة الشعب وسط بغداد، لسبب مجهول".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".