الثانية خلال ساعات.. انتحار امرأة "شنقاً" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بأن امرأة أنهت حياتها "شنقاً" لأسباب غير معروفة، في ثاني حالة يتم تسجيلها في العاصمة خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة من مواليد 1972 وقامت بنشق نفسها بواسطة حبل معلق في سقف غرفتها داخل منزلها ضمن حي العامل وسط بغداد، لأسباب غير معروفة".

وأشار إلى أن قوة أمنية وصلت إلى المكان وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز ظهر اليوم، بأن شابة من مواليد 2003 أقدمت على إنهاء حياتها "شنقاً" داخل منزلها في منطقة الغزالية.

ووفقاً للمصدر، فإن الضحية عُثر عليها معلّقة بحبل مثبت في مروحة سقفية داخل منزلها، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادثة جاءت نتيجة خلافات ومشاكل عائلية مع زوجها.