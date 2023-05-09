الثانية خلال اليوم.. العثور على مقبرة جماعية في سنجار أثناء بناء مدرسة

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات "شيعة" قضوا على يد عناصر داعش في القضاء.

وقال جلال خلف مدير إدارة قائممقامية قضاء سنجار لوكالة شفق نيوز، إن "المقبرة عثر عليها بالقرب من الفندق السياحي داخل مركز قضاء سنجار".

واوضح ان "هذه المقبرة هي الاولى من نوعها والتي تعود للمكون الشيعي في سنجار"، مضيفا ان "المقبرة تضم 4 رفات من بينهم نساء وأطفال وهم من عائلة سعد احمد الاعرجي مسؤول الوقف الشيعي في سنجار".

من جانبه قال نيجرفان سليمان المتحدث باسم هيئة التحقيق وجمع الادلة التابعة لحكومة كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "المقبرة الجديدة تم الكشف عليها أثناء الحفريات لغرض بناء مدرسة جديدة في قضاء سنجار، حيث وجد عمال البناء قطع ملابس و عظام بشرية وقاموا بالاتصال بالجهات المعينة".

وبحسب هيئة التحقيق وجمع الادلة في دهوك فان عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت حتى الآن وصل الى 109 مقابر جماعية في مناطق مختلفة من قضاء سنجار.

واليوم الثلاثاء، عثرت الأجهزة الأمنية، على مقبرة جماعية تضم جثثاً تعود لحقبة سيطرة تنظيم داعش على محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "المقبرة عثر عليها داخل قاعدة البگارة في محافظة كركوك".

وبحسب المعلومات الأولية فأن "المقبرة تضم (5) جثث، والعمل مستمر للبحث عما إذا كانت هناك جثث غيرها".