الثالثة هذا المساء.. حالة انتحار جديدة في ديالى

شفق نيوز- ديالى

سجلت محافظة ديالى، مساء اليوم الاثنين، ثالث حالة انتحار خلال ساعات قليلة، في مؤشر على تنامي هذه الحالات في مدن المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "موظفاً في دائرة صحة ديالى بالأربعينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل نوع (سفيفة) بإحدى قرى ناحية هبهب جنوب غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، بسبب مشاكل نفسية وزوجية".

وأشار إلى أن قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث.

يأتي ذلك بعدما سجلت المحافظة قبل ساعات من تحرير هذا الخبر، حالة انتحار لطالبة جامعية في قسم الأمن السيبراني وقامت بالانتحار شنقاً بحبل داخل منزلها في مدينة بعقوبة، وبحسب التحقيقات فإن سبب الانتحار هو مشاكل نفسية.

وقبل انتحار الطالب أقدم شاب "مختل عقلياً" على الانتحار داخل منزله وسط المحافظة بظروف غامضة، وهو في العقد الثالث من العمر وأطلق النار على نفسه من بندقية كلاشنكوف داخل منزله في منطقة المفرق بمدينة بعقوبة مركز المحافظة.