الثالث خلال ساعات.. نجاة عشرات الزوار الإيرانيين من حادث مروع جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

نجا عشرات الزوار الإيرانيين، ليل السبت- الاحد من حادث حريق اندلع في حافلة تقلهم على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بوقت قياسي، مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر إلا عن أضرار مادية في الحافلة التي كانت تقلهم الى العتبات الدينية.

وهذا الحادث هو الثالث من نوعه، بعد أن أفادت مصادر أمنية، مساء السبت، باندلاع حريقين منفصلين الأول في باص يقل زواراً بينهم إيرانيون على طريق ديالى – بغداد، والثاني في الطريق المؤدي إلى "شريفة بنت الحسن" في محافظة بابل، من دون وقوع إصابات.