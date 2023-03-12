"الثالث خلال ساعات".. مصرع رجل وإمراة بحادث سير في بغداد

شفق نيوز / افاد مصدر أمني ، اليوم الاحد، بمصرع امرأة ورجل نتيجة حادث سير، غربي بغداد، في حادث هو الثالث من نوعه في البلاد خلال ساعات المساء.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مركبة تقودها امرأة اصطدمت بعجلة نوع (تريلة)، على طريق الغزالية السريع، غربي بغداد، ما أدى الى وفاة المرأة فورا ورجل اخر كان بجانبها نتيجة شدة التصادم".

وأضاف المصدر ان "قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث ونقلت جثتي الضحيتين الى الطب العدلي تمهيدا لتسليمهما الى ذويهما".

ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه خلال ساعات في محافظات البلاد، إذ أفاد مصدر محلي في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، بإصابة نحو 15 شخصا جراء انقلاب حافلة في أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

كما أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمصرع واصابة 9 أشخاص "حرقا" نتيجة تصادم 3 عجلات على طريق بصرة – عمارة، جنوب العراق.