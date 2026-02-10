الثالثة في 24 ساعة.. بغداد تسجل حالة انتحار لشاب ووفاة "مريبة" لشابة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار لشاب هي الثالثة في العاصمة خلال 24 ساعة، مع تسجيل حالة وفاة شابة تحيطها شكوك بكونها جريمة جنائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2005 يعمل في العتبة الكاظمية انتحر شنقاً بواسطة حبل داخل داره ضمن منطقة الحرية ببغداد، لأسباب مجهولة".

وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

يُشار إلى أن العاصمة بغداد، شهدت مساء أمس الاثنين، انتحار فتاة شابة ومحاولة أخرى لانتحار شاب في منطقتين متفرقتين من العاصمة.

كما أفاد المصدر ذاته، بوفاة شابة تولد 2005 نتيجة تعرضها لحالة تسمم ضمن ناحية الرشيد السيافية جنوبي العاصمة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خبير الأدلة وجّه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة، بعد ادعاء ذويها أنها كانت تضع سم للفئران، لكونها تعيش في منطقة ريفية والحادثة وقعت بعدها تناولت العشاء على حد ادعاءات عائلتها".