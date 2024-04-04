الثالثة خلال 3 ايام.. انتحار امرأة "شنقاً" في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بأن امرأة اقدمت على شنق نفسها داخل منزلها الواقع شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن"امراة من مواليد (1992)، أقدمت على الانتحار بربط رقبتها بشال نسائي وثم ربطت نفسها في سياج حديدي وأقدمت على الانتحار وسط منزلها بحي شوراو شمالي كركوك".

وأضاف المصدر؛ أن "الضحية تعاني من مشاكل نفسية قادتها للانتحار"، مشيرا إلى أن "الشرطة نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة".

يشار الى أن محافظة كركوك(255 كم شمال العاصمة بغداد) كانت قد سجلت قبل ثلاثة ايام حالة انتحار لسيدة بذات الطريقة بسبب المشاكل أو الاضطرابات النفسية، كما حاولت طالبة في المرحلة الإعدادية الانتحار بربط عنقها بحبل في اعلى السقف ولكن ذويها علموا بذلك وأنقذتها الشرطة بحي العروبة وسط المحافظة.

وارتفع معدل الانتحار بين النساء في السنوات الماضية بكركوك.