الثالثة خلال 24 ساعة.. انتحار شاب عبر شنق نفسه في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار شاب داخل منزله، في حادثة هي الثالثة خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا من تولد 2001، انتحر عبر شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله في منطقة الشرطة الرابعة في بغداد".

وأضاف أن "أسباب الانتحار غير معروفة، وقد فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".

يشار إلى أن مصدرا أمنيا، أفاد يوم أمس لوكالة شفق نيوز، بأن فتاة تولد 2006 أقدمت مساء على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل غرفة منزلها ضمن مدينة الصدر، دون معرفة الاسباب.

كما أشار المصدر، يوم أمس أيضا، إلى تسجيل محاولة انتحار فاشلة لشاب أطلق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي الجهاد، لافتاً إلى أن حالته لاتخلو من الخطر.