"التيار النفاث" يجتاح أجواء العراق حاملاً معه كتلة هوائية خريفية وتساقطاً خفيفاً للأمطار

شفق نيوز - بغداد

توقيع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، أن ينحدر التيار النفاث الغربي نهاية الأسبوع الجاري الى أجواء العراق، ترافقه كتلة هوائية خريفية معتدلة الحرارة.

وذكر عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التأثير الأبرز يتمثل بانخفاض درجات الحرارة على عموم البلاد. مع تشكّل سحب واطئة قد يتساقط منها مطر خفيف في أجزاء من شمال العراق.

وأوضح أن الانخفاض الحراري سيكون شاملاً لجميع المدن لكن بدرجات متفاوتة بين منطقة وأخرى.

يذكر أن التيار النفاث الغربي (Jet Stream) هو مجرى هوائي يتحرك من الغرب الى الشرق، وسرعته تقترب من 200 كم بالساعة، وسمكه العمودي يصل 4 كم، وعرضه الأفقي ما بين 500-1000 كم.

ويُعد هذا التيار من أهم العناصر الديناميكية المؤثرة على مناخ العراق، وهو مؤشر بارز للفصول الانتقالية، وفقا لخبير التنبؤات الجوية، الذي قال إن هذا التيار ينحدر في موسم الأمطار جنوباً مقترباً من العراق، جالباً معه الاضطرابات الجوية والأمطار، بينما في الصيف يتراجع نحو جنوب ووسط أوروبا، لتسود أجواء مستقرة تحت تأثير المنخفض الحراري الموسمي.

وبذلك يُعتبر التيار النفاث بمثابة "الموجّه الأعلى للأجواء"، محدداً طبيعة الطقس السائد : (أمطار واضطرابات عند اقترابه جنوباً، واستقرار وجفاف عند ابتعاده شمالاً).