التيار الصدري قد يعلق صلاة الجمعة في العراق

شفق نيوز/ أعلن هادي الدنيناوي خطيب جامع الكوفة للتيار الصدري، أن التيار قد يعلق مراسم أداء فريضة صلاة الجمعة مع تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الدنيناوي في خطبة الجمعة المركزية للتيار الصدري: قد تتوقف صلوات الجمعة في العراق اذا ارتفعت إصابات كورونا هذا الاسبوع.

ونقل الخطيب عن زعيم التيار مقتدى الصدر قوله إن: تناقص الإصابات والوفيات (بكورونا) ليس من مناعة القطيع في شيء.

وتابع الصدر قائلا إن "تطبيق التعليمات الصحية يشمل التجمعات الدينية والوطنية"، داعيا الى تعليق أداء هذه الفريضة في حال مخالفتها للتدابير والتعليمات الوقائية.