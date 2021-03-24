التوتر يعود مجدداً للرفاعي.. مسلحون مؤيدون "للفياض" يحاصرون مجمعاً طبياً لبديله

شفق نيوز/ حاصر أنصار قائممقام قضاء الرفاعي المقال كاظم الفياض، يوم الأربعاء، مجمعاً للعيادات الطبية تعود ملكيته للقائممقام الحالي عمار الركابي، وبداخله العشرات من المرضى المراجعين، فيما أكد الأخير أنه طلب تعزيزات عسكرية لفرض الأمن في القضاء.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن المجمع الطبي للركابي يضم عيادات طبية أهلية وفيها العشرات من المراجعين إلى جانب الأطباء ومعاونيهم والصيدليات، وأنصار الفياض يحاصرونه حالياً بالأسلحة النارية والبيضاء، مما تسبب بذعر للموجودين بداخل المجمع.

وأضاف الشهود أن هذا الأمر دفع أنصار القائممقام الجديد واخوته الى حمل السلاح دفاعا عن النفس، مشيرين الى ان القوات الأمنية تدخلت وفرضت سيطرتها على الموقف وقامت بفتح دعاوى ضمن قانون محافكة الارهاب ضد المهاجمين.

من جانبه، قال قائممقام قضاء الرفاعي الحالي، عمار الركابي، لشفق نيوز، "طلبت تعزيزا عسكريا من قيادة شرطة محافظة ذي قار لفرض السيطرة على القضاء واعتقال الخارجين عن القانون".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائممقام قضاء الرفاعي المقال، كاظم الفياض، عن "تمرده" على قرار المحافظ المؤقت لذي قار عبد الغني الاسدي، مؤكدا بقاءه في منصبه كقائممقام للقضاء، رغم تكليف بديلا عنه.

وقال الفياض لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الاسدي بإقالتي وتعيين بديلاً عني، أمر دبر بليل من دون استشارة اهالي قضاء الرفاعي، (90كم) شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "أهالي الرفاعي يرفضون إعفائي من منصبي، وما دام الأهالي وشيوخ العشائر معي فلن اتخلى عن المنصب وانا باق فيه، فالتنحي عن الأمانة التي اؤتمنت عليها بمثابة خيانة للجميع".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء قائممقام الرفاعي السابق كاظم الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.