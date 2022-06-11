التهم 150 كشكاً تجارياً.. 50 فرق إطفاء تنجح بإخماد "حريق مهول" جنوبي بغداد (صور وفيديو)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، يوم السبت، من إخماد حريق كبير أتى على 150 كشكاً متجاوزاً في أحد الأسواق جنوبي العاصمة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن 50 فرقة إطفاء تخصصية من جانبيّ الكرخ والرصافة بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ استنفرت جميعها ونجحت بإخماد "حريق مهول طال أكثر من 150 كشكاً تجارياً متجاوزًا مشيداً من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مختصة ببيع العطور والملابس المستعملة داخل سوق البالة في منطقة أبو دشير جنوب بغداد".

وبينت أنه "تم تطويق السوق من عدة محاور واتخذت من أسطح المنازل القريبة موضعاً لمكافحة النيران من الأعلى إلى داخل السوق المشتعل ولاقت فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة بسبب وجود الكتل الخرسانية التي تحيط بالسوق التجاري من جميع الجهات وتعذر معها دخول عجلات الإطفاء".

وأشارت إلى أن الفرق "واجهت صعوبات في العمل مع وجود التدخل من المواطنين المتجمهرين في موقع السوق وأربكت جهد السيطرة وإتمام عمليات الإخماد واضطرت الفرق إلى سحب جزء من فرقها لتنفيذ عمليات إسعاف المواطنين المصابين بحالات الاختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران".

واكدت المديرية أن "فرق الدفاع المدني أنهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق المزدحم بادئ الأمر".