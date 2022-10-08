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"التنمر الرقمي" يهدد أطفال العراق.. مطالب بتدخل حكومي وبرلماني عاجل

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-08T07:44:03+0000
"التنمر الرقمي" يهدد أطفال العراق.. مطالب بتدخل حكومي وبرلماني عاجل

شفق نيوز/ أكد الخبير في مجال حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم السبت، أن الأطفال في العراق يتعرضون بشكل يومي الى "التنمر الرقمي" و"التمييز" في اخطر انتهاك يهدد حقوقهم .

وقال في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا في قرار له الدول إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع وحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز والعنف، بما في ذلك في السياقات الرقمية، ولإنشاء هيئات ذات موارد جيدة ومسؤولة عن منع ومكافحة ومعالجة الآثار السلبية للتنمر عبر الإنترنت، من بين تدابير أخرى".

واضاف الغراوي ان "الطفولة في العراق تعيش تحديات وانتهاكات عديدة بارتفاع معدلات التسول والتسرب من المدارس والعمالة والاتجار بهم ومازال آلاف الأطفال في المخيمات".

وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان العراقي "باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التنمر الرقمي الموجه للأطفال وتشريع قانون حماية الطفل ووضع عقوبات رادعة فيه للجهات والأفراد الذين يقومون بالتنمر ضد الاطفال"، داعيا إلى  "إنشاء لجنة ترتبط برئاسة الوزراء لوضع سياسة وطنية لمكافحة التنمر الرقمي".

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