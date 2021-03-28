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"التمييز" يعيد مسؤولا محليا الى منصبه في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-28T14:26:30+0000
"التمييز" يعيد مسؤولا محليا الى منصبه في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء بيجي السابق، محمد محمود الجبوري، يوم الاحد، عن صدور قرار من محكمة القضاء الاداري بعودته إلى منصبه بعد أشهر من اعفائه من قبل محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إنه سياشر مهامه في منصبه غدا بعد صدور قرار التمييز من المحكمة، مشيرا الى انه كان قد كسب قضية الطعن بإقالته من قبل محافظ صلاح الدين اواخر كانون الثاني الماضي.

يذكر أن محافظ صلاح الدين أصدر في العام الماضي أمرا بإعفاء محمد الجبوري من منصب قائممقام بيجي وتعيين سعد الخزعل بديلا له.

وابطل القضاء العراقي غالبية قرارات اعفاء واستبدال مدراء الدوائر والوحدات الإدارية بعد خضوعها لصلاحيات رئاسة الوزراء بعد حل مجالس المحافظات أواخر عام 2019.

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