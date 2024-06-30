التمييز تنقض قرارات الجنائية المركزية بقضية "أم اللول" وتعيد محاكمتها

شفق نيوز/ كشف المحامي طارق الشرع الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات "هديل السامرائي" الملقبة بـ"أم اللول"، يوم الأحد، عن قيام محكمة التمييز الاتحادية بنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة المتعلقة بالقضية.

وكتب الشرع على حسابه في "فيسبوك"، منشوراً تابعته وكالة شفق نيوز، إن "محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة بقضية المتهمة هديل خالد والملقبة أم اللول وتعيد محاكمتها".

وأول أمس الجمعة، نفى المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، لوكالة شفق نيوز، خبر هروب "أم اللول" من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفى خبراً ثانياً مفاده أنها انتحرت داخل السجن.

وأكد لعيبي أن "أم اللول موجودة داخل أحد سجون النساء وتتمتع بصحة جيدة".

وخلال الأيام الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية أخباراً عن هروب "أم اللول" فيما نشرت مواقع أخرى خبراً عن انتحارها داخل السجن.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض في شهر آيار/ مايو الماضي، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، وفي 29 آيار/ مايو أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد بحق المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان/ أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستناداً لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.