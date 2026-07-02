التمييز الاتحادية تفرج عن ناصر الغنام

شفق نيوز- بغداد

أعلن القاضي منير حداد، مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح الفريق ناصر الغنام، من قبل محكمة التمييز، بعد سجنه لتورطه في حادثة معسكر التدريب بمحافظة الناصرية.

وقال حداد، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز إنه "تم الإفراج عن موكلنا الفريق ناصر الغنام، من خلال محكمة التمييز الاتحادية، بعد أن حكمت عليه محكمة التمييز العسكرية بالحبس سنتين وتصديق القرار من قبل محكمة التمييز العسكرية".

وكانت المحكمة العسكرية الأولى، قد أصدرت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، أحكامها القضائية بحق عدد من الضباط والمنتسبين المتورطين في حادثة معسكر التدريب بمحافظة الناصرية.

وقال مصدر من داخل المحكمة، لوكالة شفق نيوز، في حينها، إن "المحكمة أصدرت حكماً بحق ناصر أحمد غنّام داودو الهيتي، آمر الكلية العسكرية بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً إلى أحكام المادة (411/2) من قانون العقوبات العسكري، مع الطرد من الخدمة".

وأضاف أن الحبس لمدة ستة أشهر بحق اللواء الركن عبد مسلم البيضاني، ضابط إدارة الكلية العسكرية الرابعة، بينما الحبس لمدة ثلاث سنوات وفق المادة (411/2)، مع الطرد من الخدمة بحق العميد ستار جبار خضير الربيعي، عميد الكلية العسكرية الرابعة".

يذكر أن أكثر من 100 طالب من الدورة الجديدة في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار تعرضوا لحالات إغماء نتيجة الإجهاد الحراري ونفاد مياه الشرب، ما أدى إلى وفاة طالبين وإصابة آخرين، وسط اتهامات بالإهمال.

وأقرت وزارة الدفاع بالحادثة في وقتها، فيما وجّه رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بتشكيل مجلس تحقيقي، وأمر بإعفاء عدد من القيادات العسكرية، ومنح رتبة ملازم للمتوفين.