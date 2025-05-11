"التمليك بثمن السوق".. البصريون يواجهون قرار مجلس الوزراء بتظاهرة حاشدة (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي محافظة البصرة، يوم الأحد، أمام مبنى مجلس المحافظة، للمطالبة برفض قرار مجلس الوزراء 20 لعام 2025، القاضي بتسعير الأراضي السكنية ضمن حدود تصميم مركز المدينة.

وقال المتظاهر حيدر السيلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جريء وشجاع من الحكومة العراقية، لكنه جاء منقوصاً من حيث الضوابط التي لا تناسب شريحة الفقراء ولاسيما دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تمليك".

وأضاف أن "مطالب المتظاهرين هي احتساب مبالغ التمليك ضمن قرار المطور العراقي إذ تصبح أسعارها من 15 إلى 20 مليوناً وهو مبلغ معقول ومقبول".

من جانبه قال المتظاهر أحمد أبو عباس، إن "حالة المتجاوزين المادية ضعيفة ومعظمهم لا يملكون حتى مصدر رزق، وهم يسكنون هذه الأراضي ضمن القانون الجديد الذي يضمن لهم تمليكها لكن جاء بمبالغ عالية مقاربة لأسعار هذه القطع في سوق العقارات المحلية".

وطالب المتظاهر، المعنيين في الحكومة بـ "مراعاة ظروف المتجاوزين والعمل على تعديل القرار أو رفضه رفضاً قاطع".

بدوره، قال مدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة عازمة بشقيها الاتحادية والمحلية على حل ملف المتجاوزين وإعادة ترتيب المدن وتنظيمها"، مبيناً أن "الحكومة ماضية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك أراضي المتجاوزة التي تقع ضمن المدن والتي يكون جنسها (سكن)".

وأضاف ، أن "أكثر من 6 آلاف متجاوز قدم على هذا القرار بشكل رسمي، وهم مسجلون لدى مديرية البلدية وتم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة والخروج لهذه الدور والكشف عليها لغرض معرفة المشمولين ضمن الضوابط".

وفي شهر آذار الماضي، أعلنت مديرية بلدية البصرة، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، المتعلق ببيع الدور المتجاوزة على أراضي الدولة لساكنيها، وفق الضوابط المعتمدة.

ووفقاً للمديرية فإن الضوابط تتطلب أن يكون استعمال العقار سكنياً، ومفرزاً أصولياً ضمن المخططات السكنية الرسمية، ولا يكون مقدم الطلب قد استفاد سابقاً من قطعة أرض سكنية، سواء هو أو زوجته أو أطفاله الذين هم تحت رعايته.